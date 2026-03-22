Al terzo turno del Master 1000 di Miami, Jannik Sinner sfiderà il francese Moutet, che ha già affrontato e battuto in passato. La partita deciderà l'accesso agli ottavi di finale e potrebbe permettere a Sinner di eguagliare il record di Djokovic. Il match si svolgerà sui campi principali del torneo, con i fan che attendono con attenzione l'esito.

Nessun problema per Jannik Sinner al debutto nel Master 1000 di Miami contro il bosniaco Dzumhur, battuto in due set in poco più di un'ora. Adesso per il numero due del mondo ci sarà il francese Moutet, numero 33 del ranking Atp con cui ha già vinto a Parigi nel 2024. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Moutet in programma lunedì 23 marzo alle ore 16. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi! Sinner ha iniziato il torneo alla grande, evidenziando la sua grande voglia di completare il Sunshine Double, cioè la vittoria nella stessa stagione dei due Master 1000 di inizio stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Moutet, per Jannik in palio ottavi e record di Djokovic: il pronostico

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