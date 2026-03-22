"Penso Fonseca abbia ragione, credo sia un’analisi molto accurata, soprattutto perché arriva da un giocatore che ha affrontato sia me che Alcaraz in due settimane consecutive. Ha fornito una spiegazione perfetta": intervistato da Tennis Channel, Jannik Sinner ha commentato così, con un sorriso, le recenti dichiarazioni del tennista brasiliano Joao Fonseca. Quest'ultimo, parlando del suo match (perso) contro Alcaraz, aveva fatto capire di preferire il numero uno del mondo all'azzurro, definito come "un robot". Dopodiché Sinner, interpellato dopo la vittoria contro il bosniaco Dzumhur nel secondo turno del Masters 1000 di Miami, ha speso solo parole di stima nei confronti di Fonseca: "In ogni caso, è un ottimo giocatore, esprime già un livello molto alto e sono sicuro che continuerà a migliorare". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, Fonseca preferisce Alcaraz? La risposta da applausi

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