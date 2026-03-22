Il salto di qualità per il basket italiano. L’annessione di Giuliano Simeone da parte dell’Atlético de Madrid segna un punto di svolta. La notizia arriva in un momento cruciale per lo sviluppo del talento nazionale. Un giocatore di 23 anni, alto 174 cm e originario dell’Argentina, si unisce a una delle potenze calcistiche europee. Il contratto è stato rinnovato fino al giugno 2030. Questo movimento conferma che le squadre italiane non sono più solo vetrine, ma incubatori di valore globale. La presenza di Simeone nel roster madrileno indica una valutazione tecnica superiore. Non si tratta di un semplice acquisto, ma di una scommessa sul potenziale offensivo di un attaccante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Simeone all’Atlético: il salto di qualità per il basket

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