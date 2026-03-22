Dopo la partita tra Juventus e Sassuolo, le reazioni sui social sono intense, con molti tifosi che si interrogano sul futuro della squadra e sulla posizione dell'allenatore. La Juventus ha ottenuto un pareggio, non riuscendo a conquistare i tre punti, mentre il Sassuolo si distingue per la sua prestazione. La discussione si concentra soprattutto sulla possibilità di confermare l’allenatore in carica.

La Juventus non va oltre il pari contro il Sassuolo, raccogliendo solo un punto tra rimpianti e occasioni sprecate. Decisivo anche un rigore fallito, oltre a diverse chance non concretizzate sotto porta. A far discutere i tifosi è soprattutto la scelta dal dischetto: nonostante la presenza di Milik e Vlahovic, a calciare è stato Locatelli. Una decisione che ha acceso il dibattito sui social, tra critiche e polemiche per una serata deludente dei bianconeri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - “Sicuri di rinnovare Spalletti?”: le reazioni social a Juventus-Sassuolo

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