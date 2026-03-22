sicurezza il sindacato dei pompieri guarda in casa

Il sindacato dei pompieri ha segnalato la presenza di circa dieci bombole di Gpl all’interno del Comando dei Vigili del fuoco di Brescia, definendola una concentrazione elevata che suscita preoccupazione. La comunicazione ufficiale è stata inviata per evidenziare la situazione e richiedere eventuali interventi di verifica o sicurezza. La questione riguarda esclusivamente l’area interna del comando, senza coinvolgimenti esterni.

BRESCIA Una decina di bombole di Gpl nell’area interna al Comando dei Vigili del fuoco: una "elevata concentrazione" che "desta preoccupazione", tanto che il sindacato Confasal ha provveduto a segnalarlo in una comunicazione ufficiale. La lettera è stata indirizzata al comandante di Brescia Luigi Diaferio, al prefetto di Brescia Andrea Polichetti, al direttore regionale Lombardia Fabrizio Piccinini e, per conoscenza all’ufficio per l’attività di vigilanza ispettiva in materia di sicurezza sul lavoro. La lettera, firmata dal segretario provinciale della sigla sindacale, Nicola Del Vecchio, solleva una serie di problematiche, tra cui, appunto, la concentrazione di bombole Gpl nell’area delle prove pratiche "la cui entità sembrerebbe richiedere l’assoggettamento a Certificato di prevenzione incendi (Cpi)", si legge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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