Domenica scorsa, Carlo Verdone è stato ospite a “Che Tempo Che Fa” per presentare il suo nuovo film “Scuola di seduzione”, disponibile dal primo aprile su Paramount+. Durante l’intervista, Verdone ha raccontato di un episodio in cui un uomo, con il suo membro, è riuscito ad alzare un secchio, nonostante non fosse in condizioni difficili.

Carlo Verdone è stato ospite domenica scorsa a “Che Tempo Che Fa” per presentare il nuovo film “Scuola di seduzione”, disponibile dal primo aprile in esclusiva su Paramount+. Verdone ne firma soggetto e sceneggiatura insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni. Come ad ogni appuntamento con Fabio Fazio, l’attore e regista regala sempre succulenti e divertenti aneddoti. Sui canali social del talk è apparso, ieri sabato 21 marzo, il video del racconto che poi è diventato virale. “Si presenta questo che era vestito simile al bullo del ‘Sacco Bello’, io ho copiato tanto da questi. Insomma era vestito tutto nero e comincia a raccontare la sua avventura amorosa della sera prima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Si volta, si smucina un po’ e questo uomo con il suo membro è riuscito ad alzare il secchio! Non era messo male…”: l’incredibile racconto di Carlo Verdone

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