Shia LaBeouf aggressivo e su di giri in un bar di Roma | grida vaffanco a una donna seduta al tavolo vicino poi vaga irrequieto per strada – IL VIDEO

Un video diffuso online mostra l’attore mentre si comporta in modo aggressivo in un bar di Roma, gridando insulti a una donna seduta vicino al tavolo. Successivamente, si vede l’attore camminare in modo irrequieto per le strade della città. La scena ha attirato l’attenzione su internet, suscitando discussioni tra gli utenti. La situazione si è verificata durante il soggiorno dell’attore nella capitale italiana.

Shia LaBeouf, uno degli attori più talentuosi di Hollywood, si trova in questi giorni a Roma, ma le sue intemperanze sono diventati tristemente virali sul Web. Il sito TMZ ha diffuso, infatti, alcuni video che immortalano l’attore, mentre sorseggia una birra, prima seduto in un bar di Roma mentre insulta, all’improvviso con un “vaffa.”, una ragazza seduta al tavolo vicino, poi in una seconda clip, LaBeouf appare inquieto in strada mentre vaga su e giù per le strisce pedonali. Non è chiaro se stia urlando alla stessa donna o a qualcun altro. L’attore ha avuto delle settimane turbolente con il suo arresto per aggressione a New Orleans il mese scorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Shia LaBeouf aggressivo e su di giri in un bar di Roma: grida “vaffanc..o” a una donna seduta al tavolo vicino, poi vaga irrequieto per strada – IL VIDEO

Articoli correlati

L’attore Shia LaBeouf perde la calma al bar a Roma: le grida contro una donna al tavolo vicinoL'attore, dopo essere stato filmato in intimo nella hall dell'albergo in cui alloggia, sarebbe stato visto in strada, mente urlava contro alcuni...

Shia LaBeouf fuori controllo a Roma: vaga in boxer nell’hotel implorando un accendino. Il video è viraleUn video amatoriale, rapidamente diventato virale sui social media e sulle principali testate internazionali, ritrae l’attore Shia LaBeouf in uno...

Tutti gli aggiornamenti su Shia LaBeouf

Argomenti discussi: L'attore Shia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo una rissa.

L’attore Shia LaBeouf perde la calma al bar a Roma: le grida contro una donna al tavolo vicinoL'attore, dopo essere stato filmato in intimo nella hall dell'albergo in cui alloggia, sarebbe stato visto in strada, mente urlava contro alcuni passanti ... fanpage.it

Roma sotto i riflettori: il soggiorno dell'attore Shia LaBeouf tra permessi speciali e tensioniSoggiorno a Roma di Shia LaBeouf tra autorizzazioni giudiziarie, vincoli legali e una serie di episodi pubblici che hanno attirato l’attenzione dei media internazionali, riaccendendo il dibattito sull ... notizie.it