Sfidati di me Genitori e figli Pensieri nascosti

Da lanazione.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì sera al teatro Boccaccio di Certaldo si svolgerà l’ultimo spettacolo della stagione, intitolato

CERTALDO Sarà Paolo Kessisoglu a chiudere la stagione teatrale al Boccaccio di Certaldo. L’appuntamento è per mercoledì prossimo alle 21 con " Sfidati di me ", spettacolo scritto dallo stesso attore genovese insieme a Giorgio Terruzzi, per la regia di Gioele Dix. Si tratta del nuovo spettacolo di uno degli artisti brillanti più amati dal pubblico italiano al suo meglio in uno spettacolo al tempo stesso intenso e sorprendentemente divertente. La trama ruota intorno ad un padre, che arriva al pronto soccorso dove il figlio adolescente è stato ricoverato in seguito ad un incidente. Le sue condizioni non sono chiare e l’attesa si trasforma in un viaggio interiore tragicomico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - “Sfidati di me“. Genitori e figli. Pensieri nascosti

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