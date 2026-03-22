Settimana Voltanese

La Settimana Voltanese è iniziata e porta nella frazione lughese un susseguirsi di eventi e iniziative che coinvolgono la comunità. Durante il mese, le strade si riempiono di colori e di persone che partecipano a diverse attività, creando un clima di festa e aggregazione. La manifestazione si svolge ogni anno e rappresenta un momento di grande fermento per il quartiere.

Entra nel vivo la Settimana Voltanese, manifestazione che vede la maggiore frazione lughese riempirsi, per oltre un mese, di colori, incontri ed iniziative per tutti i gusti’. Oggi, domenica 22, sarà la giornata clou, con la presentazione, alle 10.20 nelle scuderie di Villa Ortolani, della 40esima edizione dell’ Almanacco. Alle 11 è in programma l’inaugurazione della mostra ‘Incisori e grafici nella Bassa Romagna, dall’Ottocento al Duemila’ (esposizione visitabile fino al 9 maggio), mentre alle 11.30 ci sarà il saggio della scuola di musica Patrizia Betti. Alle 13.45 sarà la volta del Carnevale dei Ragazzi, con partenza (dal parco Saturno Montanari) del corteo mascherato alle 14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Settimana. Voltanese Articoli correlati Preparativi per la ‘Settimana voltanese’. Sarà lunga più di un mese: gli eventiA Voltana sono in corso gli ultimi preparativi in vista della ‘Settimana Voltanese’, manifestazione che per oltre un mese vedrà la maggiore frazione... Leggi anche: Settimana Voltanese “extra large”: un mese di eventi tra luna park, Carnevale, San Giuseppe e Motosalsicciata Aggiornamenti e contenuti dedicati a Settimana Voltanese Temi più discussi: Settimana Voltanese extra large: un mese di eventi tra luna park, Carnevale, San Giuseppe e Motosalsicciata; Settimana. Voltanese; Settimana Voltanese; Un weekend ghiotto e festaiolo tra street food, Sagra della Seppia, Giardini segreti e Segavecchia. Settimana. VoltaneseEntra nel vivo la Settimana Voltanese, manifestazione che vede la maggiore frazione lughese riempirsi, per oltre un mese, di colori, incontri ed iniziative per tutti i gusti’. Oggi, domenica 22, sarà ... ilrestodelcarlino.it Lugo: una Settimana Voltanese lunga più di un meseEventi di ogni genere, dalle feste in maschera alle sagre gastronomiche, dagli approfondimenti artistici alle celebrazioni civiche, si susseguiranno per oltre un mese a Voltana. Anche quest’anno sarà ... ravennawebtv.it #inaltreparole La parolaccia della settimana di Saverio Raimondo: "Fedez" x.com Finito di preparare i dolci per il fine settimana!! Amaretti : https://blog.giallozafferano.it/cucinaepasticci/amaretti-sardi/ Pistoccheddus https://blog.giallozafferano.it/cucinaepasticci/pistoccheddus-de-cappa-dolci-sardi/ - facebook.com facebook