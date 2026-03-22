Settimana cosmica | gli astri non aiutano ma giudicano 23–29 marzo 2026

La settimana dal 23 al 29 marzo 2026 vede una particolare attenzione agli astri, che non portano favori ma si concentrano sui loro giudizi. Le posizioni planetarie indicano come alcune influenze possano influenzare le decisioni e i comportamenti delle persone, senza offrire soluzioni o aiuti concreti. È una fase in cui si osservano i movimenti celesti e si registrano i loro effetti.

Benvenuti all’oroscopo settimanale più affidabile dopo il meteo di tre settimane fa e le promesse elettorali. Anche questa settimana le stelle hanno deciso di influenzare le vostre vite. oppure no, ma noi fingiamo di sì con grande convinzione. Se qualcosa va storto, è colpa di Mercurio retrogrado. Se qualcosa va bene, siete stati voi (ma non montatevi la testa). Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Hai energia da vendere, peccato che nessuno voglia comprarla. Sul lavoro ti senti leader, ma per ora sei più “quello che parla durante le riunioni inutili”. In amore, prova ad ascoltare: non solo aspettare il tuo turno per parlare. Toro. (20 aprile – 20 maggio). 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Settimana cosmica: gli astri non aiutano, ma giudicano (23–29 marzo 2026) Articoli correlati L’oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2026: Ariete e Leone riconosciuti e ammiratiNell'oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2026 il Sole in Ariete si congiunge a Saturno, rafforzando il senso di responsabilità. Scioperi settimana dal 23 al 29 marzo 2026, le città coinvolte: si fermano trasporti, insegnanti e RaiSettimana densa di appuntamenti con lo sciopero quella compresa dal 23 al 29 Marzo 2026, senza un’astensione generale ma con numerose agitazioni...