Settantenne gravissimo a Cisanello

Un uomo di settant’anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un veicolo a Cisanello. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, con il pedone sbalzato a terra dopo l’impatto. Attualmente si trova in condizioni molto serie nel reparto di emergenza dell’ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Un urto terrificante, con il pedone sbalzato al suolo e ora ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Cisanello di Pisa. L’ennesimo incidente stradale è avvenuto ieri mattina nel quartiere di Favaro, in via Dorgia: vittima un 73enne residente fuori regione, che subito trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, è stato poi trasportato nella giornata di ieri nel nosocomio di Pisa. I medici si sono riservati la prognosi. L’episodio è avvenuto poco dopo le 10. Per cause in fase di accertamento da parte del comando spezzino di Polizia locale, il 73enne stava attraversando la strada quando è stato travolto da un piccolo furgone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settantenne gravissimo a Cisanello Articoli correlati Aggressioni alla mamma settantenne: 44enne arrestatoUn uomo di 44 anni, italiano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Sasso Marconi per maltrattamenti nei confronti... Settantenne a chi? Marques Johnson schiaccia ancora così!Il classe 1956 Marques Johnson, leggenda dei Milwaukee Bucks, ogni anno nel giorno del suo compleanno posta un video in cui schiaccia.