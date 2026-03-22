A Sesto San Giovanni, nella torre di 12 piani di via Marx, gli ascensori sono fuori servizio, impedendo ai residenti di usare il montacarichi. La situazione ha portato alcuni a dichiarare che è loro vietato anche partecipare a un referendum. La mancanza di ascensori ha creato disagi significativi per chi vive nell’edificio.

Sesto San Giovanni (Milano) – “Siamo intrappolati in casa, non funziona l’ascensore né il montacarichi. Per noi anziani e disabili è impossibile scendere. Non possiamo fare la spesa, uscire a prendere un po’ d’aria e neppure andare a votare al referendum. Chiediamo di sistemare entro domani almeno una delle cabine”. La denuncia arriva da una delle “torri“ di via Carl Marx 606 a Sesto San Giovanni, un complesso di case popolari del Comune. Per l’esattezza dalla scala C, con 48 alloggi su 12 piani. A parlare è Rosa Falanga, settantaseienne che si rivolge al Giorno anche a nome del marito Antonio Gisonno, di 82 anni, e di tutti gli altri inquilini che si trovano bloccati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto, ascensori ko nella torre di 12 piani di via Marx: “Per noi vietato pure il referendum”

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