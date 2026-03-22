Serve un calendario unico per gli eventi e il turismo

A Castiglione del Lago si propone di creare un calendario digitale unico che riunisca tutti gli eventi locali. L’obiettivo è eliminare la frammentazione attuale, facilitando l’accesso alle informazioni e rendendo più efficace la promozione turistica. La proposta mira a coordinare le iniziative e semplificare la consultazione per visitatori e residenti, unificando così le risorse disponibili.

CASTIGLIONE DEL LAGO Un unico contenitore digitale per mettere fine alla frammentazione degli eventi e trasformare la promozione turistica in una strategia coordinata. È questo il cuore della mozione presentata dalla consigliera comunale Tamara Fratoni, che punta a dotare Castiglione di uno strumento ufficiale per la gestione delle manifestazioni locali. Secondo il documento, il turismo rappresenta uno dei pilastri dell’economia del territorio, ma l’attuale assenza di un calendario strutturato penalizzerebbe sia i visitatori che gli operatori economici. "Le informazioni risultano spesso frammentate e diffuse in modo non coordinato", si legge nell’atto, sottolineando come la mancanza di una regia comunale porti spesso a sovrapposizioni di date tra eventi promossi da associazioni e privati, vanificando gli sforzi dei volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serve un calendario unico per gli eventi e il turismo Articoli correlati Pronto il calendario unico degli eventi 2026Rappresenterà una guida, un vademecum, da consultare per cogliere e scegliere quali spazi ludici o culturali a cui destinare il proprio tempo libero. Verso il calendario unico metropolitano degli spettacoli ed eventi 2026In pubblicazione l’avviso pubblico della Città metropolitana di Reggio Calabria rivolto ai Comuni del territorio per gli eventi di spettacolo “Stiamo... Una selezione di notizie su Serve un calendario unico per gli... Temi più discussi: Serve un calendario unico per gli eventi e il turismo; Nasce Alba Cultura Eventi, il nuovo portale della città; Bando unico per la Mobilità Europea ed Internazionale a fini di studio - A.A. 2026/2027; Festival dei Diritti 2026. Il calendario dei primi eventi a Cremona, Crema e Casalasco. Serve un calendario unico per gli eventi e il turismoCASTIGLIONE DEL LAGO Un unico contenitore digitale per mettere fine alla frammentazione degli eventi e trasformare la promozione turistica in una strategia coordinata. È questo il cuore della mozione ... lanazione.it Calendario unico degli eventi 2026, avviso apertoAnche per il 2026 l’amministrazione comunale intende creare un Calendario unico degli eventi. A questo scopo ha emesso un avviso pubblico per invitare tutti gli organizzatori di iniziative sul ... lanazione.it #Grosso: “Siamo felici della gara. In queste gare serve anche fortuna. Mondiali In bocca al lupo a Gattuso e ai ragazzi” x.com Il trucchetto che stanno usando tutti, ecco a che serve - facebook.com facebook