Serie D live! Manfredonia sfida quasi impossibile a Fasano

Alle 14.30 si gioca la partita tra Manfredonia e Fasano nella 28a giornata di Serie D. La sfida si svolge sul campo del Fasano, mentre nel pomeriggio si disputano altre gare tra Nola e Pompei, Acerrana e Virtus Francavilla, Afragolese e Fidelis Andria, oltre a Gravina contro Barletta. Le partite si concludono con il punteggio di 0-0 in tutti gli incontri.

28a giornata 22.03.2026 h 14.30Nola-Pompei 0-0Acerrana-Virtus Francavilla 0-0 ore 15Afragolese-Fidelis Andria 0-0 ore 15Gravina-Barletta 0-0 ore 15Nardò-Francavilla in S. 0-0 ore 15Paganese-Martina 0-0 ore 15Real Normanna-Ferrandina 0-0 ore 15Fasano-Manfredonia 0-0 ore 15.30Heraclea-Sarnese 0-0 ore 15.30 ClassificaBarletta 53Martina 53Paganese 51Fasano 50Afragolese 44Nardò 43V. Francavilla 41Gravina 40F. Andria 38Nola 38Manfredonia 36Real Normanna 34Heraclea 33Sarnese 32Francavilla S. 32Ferrandina 26Pompei 19Acerrana 15 . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Serie D live! Manfredonia, sfida quasi impossibile a Fasano Articoli correlati Serie D, Marco Zini di Udine per Fasano-ManfredoniaSarà Marco Zini di Udine l’arbitro designato per l’incontro di domenica tra Fasano e Manfredonia. Manfredonia U19 sconfitta a Fasano?Sconfitta esterna per la formazione Juniores Nazionale del Manfredonia Calcio 1932 nella 26ª giornata. Approfondimenti e contenuti su Serie D live Manfredonia sfida quasi... Temi più discussi: Dalla Serie D girone H alla Seconda Categoria: la guida completa per seguire le dirette TV e streaming di oggi; Manfredonia contro Paganese risultati in diretta, testa a testa e formazioni; Tabellino partita Manfredonia Calcio 1932 vs F.C. Pompei; Scheda squadra Manfredonia Calcio. Manfredonia-Paganese: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Manfredonia-Paganese di Domenica 15 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net MANFREDONIA PAGANESE Serie D, sfida al vertice tra Barletta e Martina. Manfredonia attende la PaganeseLa 27ª giornata del girone H di Serie D si preannuncia ricca di sfide decisive sia nella corsa al vertice sia nella lotta per la salvezza. Dopo la sosta della scorsa settimana, il campionato torna con ... statoquotidiano.it Anastasios Douvikas (26 anni), 25/26: - 11 gol, 1 assist in Serie A - 3 gol, 1 assist in Coppa Italia E una lavoro “senza palla” che è una benedizione per qualunque allenatore. Pagato 13 milioni a gennaio 2025. “Il Como ha i soldi”, ma soprattutto li sa spendere facebook ULTIM'ORA SERIE A 30^ giornata: Como-Pisa 5-0 7' Diao 29' Douvikas 48' Baturina 75' Nico Paz 81' Perrone #SkySport #SkySerieA x.com