Serie D - Girone E Ghiviborgo a Cannara Manca solo Fischer

Nel girone E della serie D, il Ghiviborgo si prepara alla trasferta contro il Cannara, con l’unica assenza di Fischer. La squadra ha concluso la sua partecipazione alla Viareggio Cup, e con il portiere classe 2008, Damiano Butano, rientrato, il campionato riprende dopo oltre un mese di pausa, risalente al 1° marzo.

Terminata l’avventura della Rappresentativa di serie "D" alla "Viareggio Cup", con il rientro del portiere classe 2008, Damiano Butano, riprende il campionato del Ghiviborgo, fermo dallo scorso 1° marzo. La lunga volata finale sulla strada che porta alla salvezza inizia con la trasferta di oggi a Cannara, sul terreno del fanalino di coda, con appena 15 punti. I colchoneros devono ritrovare il ritmo-partita e, soprattutto, una vittoria, necessaria per allontanarsi dalla zona a rischio. Dopo tre settimane di sosta, quello allo "Spoletini" è solo il primo impegno di un autentico tour de force per il Ghivi che mercoledì 25 ospiterà il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo a Cannara. Manca solo Fischer Articoli correlati Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo thrilling. Successo in rimontaGHIVIBORGO 3 SPORTING TRESTINA 2 GHIVIBORGO (4-3-3): Butano; Baldacci, Ricci, Vecchi, Arcuri; Signorini, Nottoli (62’ Longo), Musatti; Boiga (15’... Serie "D» - Girone "E». Ghiviborgo bloccato dall’Orvietana in casaGHIVIBORGO 1 ORVIETANA 1 GHIVIBORGO (4-4-2): Butano; Baldacci, Ricci, Vecchi, Arcuri; Fischer, D. Una selezione di notizie su Serie D Girone E Ghiviborgo a Cannara... Temi più discussi: Tabellino partita Poggibonsi vs Seravezza Pozzi Calcio; Tabellino partita San Donato Tavarnelle vs Orvietana Calcio; Tabellino partita Seravezza Pozzi Calcio vs Camaiore Calcio; Tabellino partita Ghiviborgo VDS vs Vivi Altotevere Sansepolcro. Serie D, come cambia la classifica dopo Reggina-AcirealeReggina-Acireale 0-1. Questo il risultato dell’anticipo del girone I di Serie D. I granata di Cozza passano al 93? con Kean. Dal Granillo solo fischi e delusione: con il risultato odierno gli amaranto ... strettoweb.com Castellanzese a Pavia: sfida equilibrata!CASTELLANZA - Tutto pronto per la sfida tra Pavia e Castellanzese, valida per l’11ª giornata di ritorno del girone B di Serie D. Un confronto che si ... sportlegnano.it L’attuale classifica della Serie A Il Como ha rubato il posto alla Juventus facebook Milan-Torino oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv x.com