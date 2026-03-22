La trentaduesima giornata di Serie B ha il Venezia e la Monza spartirsi i punti in una sfida diretta per il vertice della classifica, mentre oggi si decideranno destini cruciali nella lotta per non retrocedere. Con il Palermo che ha vinto a Padova e il Catanzaro battuto nettamente dal Frosinone, la corsa ai playoff si stringe e le squadre in zona pericolo devono affrontare sfide decisive nel pomeriggio di domenica 22 marzo 2026. I numeri raccontano una gara al top della classifica dove il Venezia conta 68 punti contro i 65 della Monza, ma è la parte bassa del girone a richiedere massima attenzione immediata. Mentre alcune squadre hanno già... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie B: Monza e Venezia in parità, oggi si decide

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