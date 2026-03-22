Serie a femminile Spreco nerazzurro dal 2-0 al 2-2 Rimonta del Napoli all’Arena Civica

L’Inter Women di Gianpiero Piovani ha condotto la partita contro il Napoli all’Arena Civica, passando in vantaggio di due reti. Tuttavia, nel finale, la squadra nerazzurra ha subito una rimonta che ha portato al pareggio 2-2. La squadra si trova ora a sei punti dalla capolista Roma, che ha vinto 2-1 contro la Lazio.

Occasione gettata al vento per l’ Inter Women di Gianpiero Piovani che va avanti di due reti in casa contro il Napoli, ma si fa rimontare nel finale fino al 2-2 conclusivo e torna a -6 dalla Roma capolista (2-1 sulla Lazio). La formazione nerazzurra chiude all’intervallo sul pareggio, ma passa al 54’ grazie al colpo di testa sotto porta di Bugeja. Il raddoppio undici minuti più tardi con l’altra punta titolare, Wullaert, il cui diagonale s’infila alle spalle di Beretta. La squadra di casa sfiora ancora la rete e poi concede il 2-1 alla scatenata Flo, che semina il panico nella difesa interista e riapre la gara al 78’. Sempre la norvegese sfrutta un contropiede in campo aperto all’87’ per superare Bowen e servire a Barker un pallone solo da spingere in rete, praticamente sulla linea di porta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie a femminile. Spreco nerazzurro dal 2-0 al 2-2. Rimonta del Napoli all’Arena Civica Articoli correlati Serie a femminile. Tris nerazzurro in casa del Sassuolo. Adesso la Roma è a soli quattro puntiL’Inter femminile vince 3-0 sul campo del Sassuolo nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A e si avvicina alla vetta della classifica con... Serie B naZIONALE: dal meno 20 al piu’ 1 a roma. Consultinvest, rimonta sfiorata. Ceccarelli: "Ragazzi splendidi»La sconfitta a Roma contro la Luiss non ha lo stesso sapore amaro dello stop nel derby casalingo con Fabriano. Tutto quello che riguarda Serie a femminile Spreco nerazzurro dal... Serie a femminile. Spreco nerazzurro dal 2-0 al 2-2. Rimonta del Napoli all’Arena CivicaOccasione gettata al vento per l’Inter Women di Gianpiero Piovani che va avanti di due reti in casa contro il ... sport.quotidiano.net Serie A Femminile, l'Inter Women si butta via: avanti 2-0, finisce 2-2 contro il NapoliOccasione sprecata per l’Inter Women, che si fa rimontare dal Napoli Femminile e deve accontentarsi di un 2-2 dopo essere stata avanti di due gol.. tuttomercatoweb.com