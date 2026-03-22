Serena ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il pareggio della Juve contro il Sassuolo soffermandosi su diversi temi. Ecco cosa ha detto. Il pareggio interno della Juventus contro il Sassuolo ha generato un’analisi tattica profonda negli studi di Sky Sport, dove l’ex attaccante bianconero Serena ha offerto una chiave di lettura preziosa sulla gestione offensiva della squadra. Il focus dell’ex giocatore si è concentrato sulla metamorfosi della formazione di Spalletti nei minuti finali e sulle fragilità emotive emerse in un momento decisivo della sfida. Secondo l’analisi di Serena, l’ingresso in campo della “cavalleria pesante” ha trasformato radicalmente il volto della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Serena promuove Vlahovic e Milik: «L’impatto è stato buono anche se ancora la condizione fisica manca. Rigore Locatelli? Ho notato una cosa»

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