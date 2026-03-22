La prima puntata del Serale di Amici 25 è andata in onda, con esibizioni, eliminazioni e momenti di tensione tra i partecipanti. Gigi D’Alessio si è distinto per le sue performance, ottenendo il punteggio più alto, mentre la Cuccarini ha mostrato emozioni intense durante la serata. Sono stati inoltre presenti scontri e polemiche che hanno movimentato l’evento.

Il Serale di Amici 25 ha aperto i battenti, fra esibizioni ed eliminazioni, ma anche tanti scontri e polemiche. A condurre, ancora una volta, Maria De Filippi, abilissima nel passare dal dramma alla risata, rendendo come sempre il programma godibile e leggero. E se Elena D’Amario, nuovo giudice dello show, non brilla, Gigi D’Alessio è la nuova stella della trasmissione. Le lacrime di Lorella Cuccarini. Voto: 7. Amici non è solamente una trasmissione, ma un mondo fatto di emozioni e di legami che diventano forti e indissolubili. Lo sa bene Lorella Cuccarini, showgirl, cantante, conduttrice e veterana della tv che però non rinuncia ad emozionarsi di fronte all’eliminazione di un suo allievo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serale Amici 25, le pagelle della prima puntata: Gigi D’Alessio oscura tutti (8), le lacrime della Cuccarini (7)

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