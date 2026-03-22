All’inferno e ritorno. Gara 2 di semifinale scudetto è un’altalena di emozioni che premia la Numia Milano, capace di risorgere dallo 0-2 cui la squadra di Lavarini si era cacciata senza dare grossi spunti. Con Scandicci totalmente in controllo, il tecnico di casa ridisegna la squadra con Pietrini, strepitosa anche dopo un avvio incerto, e recupera una alla volta tutte le giocatrici, con Piva alla fine Mvp ed Egonu che dopo un secondo set a efficienza negativa, chiude a 29 punti di cui 8 nel tiebreak (senza errori). Le toscane si mangiano le mani: in pieno controllo, spengono completamente la luce. Antropova parte bene (12 nella prima frazione) e chiude a 26, aiutata da Bosetti, ma servizio, ricezione muro-difesa crollano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Semifinali A1, rimontona Milano: con Piva ed Egonu vince al tie break con Scandicci

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