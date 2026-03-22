All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. L'ultima Missione: Project Hail Mary, epopea spaziale con Ryan Gosling diretta da Lord e Miller, al cinema in questi giorni, pronta a diventare anche i un blockbuster mondiale, è il secondo film basato su un bestseller di Andy Weir. «Tendo a scrivere in modo cinematografico», dice lo scrittore. «Ho visto così tanti film che hanno influenzato il mio concetto di narrazione, che scrivo libri che sono già una specie di film. Non c'è niente di facile da adattare, ma credo che i miei libri si sovrappongano bene con la “mappa” di un film, piuttosto che risultare una cosa complicata». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Se hai adorato L'ultima Missione: Project Hail Mary, ora devi buttarti sui film e libri che hanno ispirato l'omonimo romanzo

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