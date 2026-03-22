Scuola in arrivo le vacanze di Pasqua
Le scuole italiane si preparano ad andare in vacanza durante le festività di Pasqua. Il calendario scolastico viene stabilito dalle singole regioni, che possono decidere di anticipare o posticipare le date rispetto alla maggior parte delle istituzioni. La durata delle vacanze e le eventuali variazioni dipendono quindi dalle decisioni locali, con alcune aree che adottano calendari leggermente diversi.
Il calendario scolastico in Italia è definito dalle singole regioni, che possono introdurre alcune variazioni rispetto alla finestra principale delle vacanze pasquali. Secondo OrizzonteScuola, nella maggior parte del Paese – tra cui Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia – lo stop alle lezioni sarà dal 2 al. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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Quando iniziano le vacanze di Pasqua: le scuole chiuse e il calendario regione per regione
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