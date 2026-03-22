scrittori in circolo ospita di paolo

Prosegue a San Giovanni la rassegna letteraria " Scrittori in Circolo ", il festival diffuso promosso dalla Rete Documentaria Aretina insieme ai comuni aderenti e ai circoli di lettura della provincia di Arezzo, con il sostegno della Regione Toscana e la collaborazione della libreria Feltrinelli di Arezzo. Un grande progetto culturale che coinvolge undici biblioteche del territorio aretino e delle sue vallate e che, da gennaio a marzo, propone un calendario di incontri con autori e autrici di primo piano del panorama editoriale italiano, valorizzando il ruolo della lettura come pratica condivisa e occasione di confronto tra scrittori e lettori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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E poi dei commenti ... Come i migliori scrittori hai un modo di spiegare e di coinvolgere tutto tuo particolare e poi si aspetta il finale che è quasi sempre una sorpresa. Bravo Marco nella tua semplicità a volte disarmante hai una grande forza, quella che viene d - facebook.com facebook