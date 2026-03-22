C’è una solida considerazione finale da introdurre subito in queste righe: Screamer è un titolo straordinario, ma non per i soliti meriti tecnici che lo studio di Milestone è riuscito a riprodurre sin dal più piccolo dettaglio, bensì proprio nel suo matrimonio ludo narrativo, decisamente una Chimera per quanto riguardo i giochi di corse. Screamer però cerca il rilancio con una visione che riorganizza gli stilemi e li adatta al nostro contemporaneo, è dunque necessario sottolineare nuovamente il verdetto, con quello che è un gioco straordinario, tra i migliori giochi di corse arcade su cui abbia mai messo mano, a cui tutto questo pacchetto si sposa con una serie interminabile di chicche che mai mi sarei aspettato di trovare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Screamer Review Worth Playing All the Key Info (Game Overview)

Tutto quello che riguarda Screamer è un anime tutto da giocare

Temi più discussi: L'arcade racer dalla trama coinvolgente di Screamer rende omaggio alle sue radici retrò; Aperti i preordini su Amazon di Screamer, c'è anche la Collector's Edition; Screamer Recensione, il ritorno del cult firmato Milestone; Screamer ha tanto stile e grande coraggio.

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