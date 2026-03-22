L’Use Rosa Scotti torna in casa al Pala Sammontana di Empoli, dove alle 18 si sfiderà con il Jolly Livorno in un derby molto atteso. Dopo aver disputato tre trasferte di fila, la squadra affronta questa partita con l’obiettivo di ottenere un risultato importante contro un avversario diretto. La sfida rappresenta un momento chiave della stagione per entrambe le formazioni.

Archiviate tre trasferte consecutive l’ Use Rosa Scotti torna al Pala Sammontana di Empoli, dove oggi alle 18 arriva il Jolly Livorno per un derby particolarmente importante. Si tratta infatti dell’ultimo scontro diretto ad alta quota, un match che potrebbe essere decisivo per assicurarsi uno dei primi quattro posti. Per le biancorosse sarà una sfida difficile contro una squadra già forte, che si è rafforzata con l’arrivo di Nikitinaite, guardia di talento internazionale prelevata dalle israeliane del Maccabi Karmiel. "Troviamo una squadra forte che arriva da un periodo ottimo – spiega coach Cioni –. Una squadra costruita per vincere che ora ha messo dentro Nikitinaite che con la A2 non c’entra niente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Scotti, sfida ad alta quota. Con Livorno scontro diretto

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