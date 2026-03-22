scossa thuram per volare oltre le polemiche

L’Inter ha subito un pesante 3-0 dalla Fiorentina nel recupero di una partita sospesa a causa del malore di Edoardo Bove. La sconfitta, arrivata inattesa, ha rappresentato un colpo duro per la squadra, che si è trovata a dover affrontare un risultato negativo che ha destato molta attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

L’anno scorso fu una batosta, inattesa per risultato e proporzioni. Un 3-0 patito dall’ Inter sul campo della Fiorentina, nel recupero della gara sospesa qualche mese prima per il malore che colpì Edoardo Bove. Una trasferta amara, che i nerazzurri sperano di cancellare per ritrovare lo slancio perduto. La capolista conta una vittoria nelle ultime cinque partite stagionali e deve rinunciare ancora agli infortunati Bastoni e Lautaro Martinez (ma recupera Calhanoglu come titolare in regia). Sarà assente anche Mkhitaryan, nonché Chivu, squalificato e sostituito da Kolarov nella sfida contro un ex, Paolo Vanoli, che a sua volta si è seduto sulla panchina dell’Inter come collaboratore, durante la gestione Conte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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