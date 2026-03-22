Scossa Thuram per volare oltre le polemiche

Da sport.quotidiano.net 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha subito un pesante 3-0 dalla Fiorentina nel recupero di una partita sospesa a causa del malore di Edoardo Bove. La sconfitta, arrivata inattesa, ha rappresentato un colpo duro per la squadra, che si è trovata a dover affrontare un risultato negativo che ha destato molta attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

L’anno scorso fu una batosta, inattesa per risultato e proporzioni. Un 3-0 patito dall’ Inter sul campo della Fiorentina, nel recupero della gara sospesa qualche mese prima per il malore che colpì Edoardo Bove. Una trasferta amara, che i nerazzurri sperano di cancellare per ritrovare lo slancio perduto. La capolista conta una vittoria nelle ultime cinque partite stagionali e deve rinunciare ancora agli infortunati Bastoni e Lautaro Martinez (ma recupera Calhanoglu come titolare in regia). Sarà assente anche Mkhitaryan, nonché Chivu, squalificato e sostituito da Kolarov nella sfida contro un ex, Paolo Vanoli, che a sua volta si è seduto sulla panchina dell’Inter come collaboratore, durante la gestione Conte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

scossa thuram per volare oltre le polemiche
© Sport.quotidiano.net - Scossa Thuram per volare oltre le polemiche

Articoli correlati

Serie A, Dimarco e Thuram fanno volare l'Inter a ParmaNella nebbia del Tardini L'Inter supera il Parma per 2-0 e approfitta della frenata casalinga del Napoli contro il Verona.

Venezia capitale della cultura, oltre le polemicheVENEZIA - Le vicende che hanno coinvolto le due più importanti istituzioni culturali veneziane, Biennale e Fenice, sono il termometro di quanto la...

Tutti gli aggiornamenti su Scossa Thuram

scossa thuram scossa thuram per volareScossa Thuram per volare oltre le polemicheInter al Franchi (20,45) senza Chivu e i ’senatori’. Il francese può fermare la crisi di gol contro una Fiorentina a caccia della salvezza ... sport.quotidiano.net

scossa thuram scossa thuram per volareThuram shock to fly beyond the controversiesInter at the Franchi (20,45pm) without Chivu and the 'senators'. The Frenchman can stop the goal-scoring crisis against a Fiorentina side chasing safety. sport.quotidiano.net

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.