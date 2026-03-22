È scomparsa da Pontelandolfo Antonia Covrig, una bambina di 10 anni. L’allarme è stato diffuso attraverso i social dal Comune di Pontelandolfo, che ha invitato l’intera comunità a collaborare per favorire il rapido ritrovamento della minore. Secondo quanto reso noto, le forze dell’ordine sono già state allertate e hanno avviato le ricerche sul territorio. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa. Referendum, in Campania alle 12 l’affluenza sfiora l’11%: Benevento e Napoli. VIDEO Benevento si perde nell’incanto di ‘Janara’: prima notte tra suggestione. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scompare una bambina di 10 anni nel Sannio: scattano le ricerche

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