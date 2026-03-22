Venerdì 27 marzo 2026 l’Italia si prepara ad affrontare una giornata di mobilitazioni che colpiranno in modo trasversale il settore dei trasporti pubblici e il comparto della scuola. Lo sciopero, indetto da diverse sigle sindacali tra cui Ai Cobas e SISA, interesserà principalmente le grandi aree metropolitane come Milano, Napoli e Monza, oltre agli istituti scolastici di ogni ordine e grado. L’agitazione si inserisce in un mese di marzo particolarmente caldo. Chi dovrà spostarsi nelle aree urbane o chi ha figli in età scolare dovrà fare i conti con possibili disagi e cancellazioni per l’intera giornata. Sciopero dei trasporti: fasce orarie e città. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero nazionale del 27 marzo, si fermano trasporti e scuola: città e orari

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