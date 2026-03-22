Sciopero nazionale del 27 marzo si fermano trasporti e scuola | città e orari

Da quifinanza.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 27 marzo 2026 l’Italia si prepara ad affrontare una giornata di mobilitazioni che colpiranno in modo trasversale il settore dei trasporti pubblici e il comparto della scuola. Lo sciopero, indetto da diverse sigle sindacali tra cui Ai Cobas e SISA, interesserà principalmente le grandi aree metropolitane come Milano, Napoli e Monza, oltre agli istituti scolastici di ogni ordine e grado. L’agitazione si inserisce in un mese di marzo particolarmente caldo. Chi dovrà spostarsi nelle aree urbane o chi ha figli in età scolare dovrà fare i conti con possibili disagi e cancellazioni per l’intera giornata. Sciopero dei trasporti: fasce orarie e città. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

sciopero nazionale del 27 marzo si fermano trasporti e scuola citt224 e orari
© Quifinanza.it - Sciopero nazionale del 27 marzo, si fermano trasporti e scuola: città e orari

Articoli correlati

Sciopero trasporti fine febbraio: si fermano treni e aerei. Gli orari dello stop nei giorni 26, 27 e 28ROMA – La fine del mese di febbraio 2026 è segnata dagli scioperi dei trasporti in tutta Italia.

Sciopero generale 9 marzo: quali settori sono coinvolti, non si fermano i trasportiNella giornata di oggi, 9 marzo, numerosi settori lavorativi potrebbero subire ripercussioni a causa dello sciopero convocato da diverse associazioni...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sciopero nazionale

Temi più discussi: Scioperi a marzo 2026: calendario manifestazioni, date e orari; Sciopero nazionale del 27 marzo: il sindacato SISA annuncia lo stop per il comparto istruzione. L'avviso del Ministero; Scioperi marzo 2026: aerei, treni e mezzi, il calendario delle proteste; Sciopero della scuola: nuova data a fine marzo, chi si ferma e cosa cambia per lezioni e orari.

Sciopero nazionale del 27 marzo: il sindacato SISA annuncia lo stop per il comparto istruzione. L’avviso del MinisteroIl Ministero dell'Istruzione avvisa: sciopero nazionale del Comparto Istruzione proclamato dal sindacato SISA per il 27 marzo 2026 ... orizzontescuola.it

Venerdì 27 marzo sciopero nazionale delle giornaliste e dei giornalisti: continua la mobilitazione per il rinnovo del contrattoPubblichiamo il comunicato sindacale della FNSI-Federazione nazionale stampa italiana. La redazione di Intoscana aderisce alla giornata di astensione ... intoscana.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.