Sofia Goggia ha conquistato la sua prima Coppa del Mondo di Super G durante le finali a Lillehammer, in Norvegia. La gara si è conclusa con il suo tempo di 1:29, posizionandola al primo posto. La vittoria rappresenta un traguardo importante per l’atleta italiana, che si è distinta tra le concorrenti durante la competizione.

KVITFJELL (NORVEGIA) – Sofia Goggia ha vinto la sua prima Coppa del Mondo di SuperG nella gara delle finali a Lillehammer (Novergia), chiusa da prima col tempo di 1: 29.23: è il suo quinto trofeo in carriera dopo i quattro precedenti nella discesa (vinto ieri da Laura Pirovano). Dopo il successo l’azzurra è scoppiata in lacrime, una grande gioia in una stagione che le ha regalato anche un bronzo olimpico e tre vittorie in CdM. Goggia – al decimo successo in un SuperG di CdM in carriera, sono 29 contando anche la discesa – diventa la seconda sciatrice italiana dopo Federica Brignone a vincere sia un titolo di discesa che in SuperG. La 33enne bergamasca taglia il traguardo precedendo di 0"32 la svizzera Corinne Suter, seconda. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sci, Sofia Goggia vince in Super G: prima coppa di specialità in Norvegia

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