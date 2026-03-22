Sci Sofia Goggia straordinaria | è sua la Coppa di SuperG

Sofia Goggia ha vinto la Coppa di SuperG dopo aver concluso la discesa a Lillehammer con il miglior tempo di 1’29”23. La sciatrice italiana ha dimostrato grande capacità e competitività, conquistando il trofeo che le mancava in questa specialità. La sua performance è stata valutata come straordinaria dagli addetti ai lavori.

Imprendibile, inarrivabile: Sofia Goggia mette le mani sulla Coppa di SuperG dopo la splendida discesa a Lillehammer con il miglior tempo di 1’29”23. Con 449 punti era già davanti a tutte ma ha chiuso in bellezza vincendo pure l’ultima gara di stagione, straordinaria la nostra azzurra. La discesa di Sofia. Sofia Goggia, parte con il pettorale 8 da leader di specialità: solo 5 centesimi di ritardo nel primo intertempo, va all’attacco e al secondo intertempo perde soltanto 13 centesimi. Al terzo luce verde, guadagna 24 centesimi ingranando con la velocità, poi continua a incrementare con 49 centesimi arrivando al traguardo con uno strepitoso punteggio di 1’29” 23, commuovendosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sci, Sofia Goggia straordinaria: è sua la Coppa di SuperG Articoli correlati Sci, SuperG: Sofia Goggia vince a Soldeu, Coppa del Mondo ad un passoSulle nevi di Soldeu, in Andorra, Sofia Goggia firma un successo pesante nel secondo superG valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Leggi anche: LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo! SOFIA GOGGIA ritrova la vittoria e il sorriso: successo favoloso in SuperG a Soldeu Tutto quello che riguarda Sofia Goggia Temi più discussi: E ora... tocca a Goggia! La startlist del super-g finale di Kvitfjell, Sofia con il n° 8 per cercare la quinta coppa; Sciatrici più vincenti in Coppa del Mondo: numero mostruoso per Shiffrin; SuperG maschile e femminile oggi, finali Coppa del mondo di sci alpino: a che ora e dove vederli in diretta; Straordinaria Pirovano: terzo successo e coppa di discesa!. Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di Super-GLe lacrime di gioia all'annuncio dello speaker dopo la discesa della neozelandese Alice Robinson, l'unica che poteva toglierle il primato, piazzata alle sue ... lapresse.it DIRETTA - Lillehammer: Goggia riesce nell'impresa, vince la coppa di specialitàSofia Goggia si emoziona e conquista matematicamente la sua Coppa di specialità. Sui canali Rai in diretta la gara femminile dalle 10:15 e maschile dalle 11:45. Segui gli aggiornamenti su Rainews.it ... rainews.it #Sci Sofia #Goggia vince la Coppa del Mondo di SuperG 2025/26. La 33enne bergamasca si mette al comando a #Kvitfjell, precede la neozelandese Alice Robinson, ultima avversaria aritmeticamente in gioco, e chiude i conti per la prima Coppa di SuperG facebook MA CHE HAI FATTOOOOOOOOO Sei alla finale di superG di Kvitfjell, in Coppa del Mondo di sci alpino. Sei la leader della classifica di specialità. Sei Sofia Goggia e fai quello che sai fare meglio… VINCEREEEEEEEEEEEEEEEEEE #ItaliaTeam @Fi x.com