Sci di fondo oggi in tv 20 km mass start tl Lake Placid 2026 | orari programma streaming

Oggi in televisione si svolge la gara di sci di fondo sui 20 km in tecnica libera a Lake Placid, valida come ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Si tratta dell’ultima competizione stagionale per diversi atleti, tra cui Federico Pellegrino, che conclude così la sua carriera nel circuito internazionale. La gara si svolge con orari e programmazioni specifici, e sarà possibile seguirla anche in streaming.

L’ultima volta. Per tanti. Per Federico Pellegrino, ma non solo. Addii, celebrazioni, conclusioni: questa è l’ultima coppia di gare di Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. Oggi, a Lake Placid, finirà tutto con le due 20 km mass start a tecnica libera, che vanno a terminare la stagione che ha visto tantissimo da raccontare ai posteri. Innanzitutto il dominio totale di Johannes Hoesflot Klaebo, l’uomo solo al comando fondamentalmente di tutto. Ma anche l’ultima, trionfale stagione di Jessie Diggins, che proprio all’atto finale della propria carriera riesce a vincere la Sfera di Cristallo. E a Lake Placid, c’è da starne sicuri, sarà ben più che celebrata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv, 20 km mass start tl Lake Placid 2026: orari, programma, streaming Articoli correlati Sci di fondo oggi in tv, sprint tl Lake Placid 2026: orari, programma, streamingGiornata senza Klaebo, ma con tanti temi sprint, quella che va in scena a Lake Placid per l’ultima gara veloce della Coppa del Mondo di sci di fondo... Sci di fondo oggi in tv, 10 km tc Lake Placid 2026: orari, programma, streamingCoppa del Mondo di sci di fondo al passo d’addio per l’annata 2025-2026: tre giorni a Lake Placid e poi saluto generale. Una raccolta di contenuti su Sci di fondo oggi in tv 20 km mass... Temi più discussi: Sci di fondo oggi in tv, 50 km tl Oslo 2026: orario, programma, streaming; Risultati Skiathlon 10 + 10 km uomini - Sci di fondo | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Sci di fondo, Federico Pellegrino vince a Lake Placid; GP FISI FVG fondo, le classifiche della gara di Pian di Casa. Sci di fondo oggi in tv, sprint tl Lake Placid 2026: orari, programma, streamingGiornata senza Klaebo, ma con tanti temi sprint, quella che va in scena a Lake Placid per l'ultima gara veloce della Coppa del Mondo di sci di fondo in ... oasport.it L’ULTIMO CAPOLAVORO! Federico Pellegrino domina la sprint di Lake Placid e saluta lo sci di fondo da vincente!La zampata del campione arriva nella dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: Federico Pellegrino, all'ultima sprint ... oasport.it FESA Cup sci di fondo a Santa Caterina Valfurva: trionfo azzurro con Di Centa, Ticcò e Pedranzini #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di sci di discesa libera x.com