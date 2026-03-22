Sci di fondo | Jonna Sundling vince la 20 km a Lake Placid nel giorno dell’addio di Jessie Diggins

Con Lake Placid che saluta Jessie Diggins, colei che ha dato agli USA il massimo grado di gloria negli ultimi anni di sci di fondo, la 20 km che segna l’addio alla stagione 2026-2026 è appannaggio di Jonna Sundling in 48’17?1. Per lei sesta vittoria stagionale: mai così tante in una singola annata, a testimonianza di una davvero grande stagione, la migliore della sua carriera con tanto di oro olimpico nella team sprint. L’unica cosa realmente degna di nota che accade nei primi 10 km è la caduta di Slind, che si trascina sulla neve anche Karlsson, ma, per il resto, accade poco e al bonus point del km 9 arrivano in poco meno di 30, compresa Ganz che pure fa fatica a tenere il passo delle prime. 🔗 Leggi su Oasport.it

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