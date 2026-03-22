Sci di Fondo | favola Pellegrino vince la sua ultima gara in carriera

Federico Pellegrino ha vinto la sua ultima gara in carriera durante la dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo. La competizione si è svolta con protagonisti italiani e stranieri, con Pellegrino che ha concluso la manifestazione con un risultato che segna la fine della sua carriera internazionale. La vittoria rappresenta un momento importante per l’atleta e per il movimento dello sci di fondo.

Si chiude come meglio non poteva la carriera internazionale di Federico Pellegrino, protagonista di una vera e propria favola sportiva nella dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo. Chissà se ci ripenserà. Federico Pellegrino riporta l’Italia al successo nello sci di fondo. Sulle nevi di Lake Placid, negli Stati Uniti, l’azzurro conquista una vittoria dal sapore speciale, imponendosi nella sprint in tecnica libera proprio nell’ultima gara internazionale della sua carriera. Un finale perfetto, costruito con esperienza, determinazione e quella classe che lo ha reso uno dei migliori specialisti della disciplina negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati LIVE Sci di fondo, 20 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: ultima gara per Federico Pellegrino e Jessie DigginsCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona giornata amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di gare della... Sci di fondo Coppa del Mondo Lake Placid: ultima tappa in carriera per Pellegrino. Otto azzurri negli USA dal 20 al 22 marzoIl campione valdostano guida la spedizione italiana che comprende anche Carollo, Barp e Graz, medagliati di bronzo nella staffetta a Milano-Cortina... SOFIA GOGGIA ritrova la vittoria e il sorriso: successo favoloso in SuperG a Soldeu Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sci di Fondo favola Pellegrino vince la... Temi più discussi: Martino CAROLLO - Atleta Olimpico/a Sci di fondo | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Sci di fondo – FAVOLA PELLEGRINO! Vittoria strepitosa nella sprint di Lake Placid!; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen; Nel tempio di Holmenkollen, uomini e donne in pista insieme per la prima volta nella storia: startlist della 50 km TL. SCI DI FONDO / Buona la prova del cuneese Martino Carollo: 14esimo nella 50 km di HolmenkollenClasse 2003 è stato il più giovane protagonista del gruppo azzurro a Oslo nella gara regina della stagione. Vittoria al norvegese Einar Hedegart davanti ad Amundsen e Nyenget ... targatocn.it SCI DI FONDO / Martino Carollo 14° nella 50 km a skating di Oslo-HolmenkollenEinar Hedegart completa la propria favola personale e nel tempio dello sci di fondo lui, ex biathleta, vince la gara più prestigiosa dell’anno, dopo le olimpiadi, trionfando nella 50 km a skating di O ... targatocn.it Sci di fondo – FAVOLA PELLEGRINO! Vittoria strepitosa nella sprint di Lake Placid! facebook