Sci Alpino Goggia conquista la Coppa del Mondo di superG | E’ tanto per una velocista sono felice

Sofia Goggia ha vinto la gara di superG a Kvitfjell, conquistando così la Coppa del Mondo di questa specialità. La sciatrice italiana ha concluso la prova con un risultato che le permette di ottenere il trofeo stagionale. La competizione si è svolta il 22 marzo 2026 e rappresenta un importante traguardo nella sua carriera.

Kvitfjell, 22 marzo 2026 – E’ super Sofia Goggia nel superG di marzo della stagione invernale della Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile. In una stagione di alti e bassi, l’atleta tricolore, bronzo olimpico in discesa a Milano Cortina (leggi qui), taglia il traguardo in 1’29?23 e trionfa in tappa odierna, a Kvitfjell. Vince la sua prima Coppa del Mondo in superG (insieme alle 4 già avute in discesa) e fa la vittoria numero 29 in carriera. Piange di gioia l’Azzurra e realizza un altro splendido sogno sportivo. Alle sue spalle, si piazzano un’eccellente Corinne Suter, a 32 centesimi in più sul tabellone, e con 6 più in là l’efficacissima Kira Weidle Winkelmann. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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