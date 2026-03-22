Nella serata di ieri in piazza Conchiglia si è verificata una colluttazione tra più persone. Durante l’alterco, un ragazzo è stato colpito ripetutamente e successivamente trasportato in ospedale a Torrette. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare i responsabili.

Botte da orbi in pieno centro, l’altra sera. Un giovane è finito a Torrette in gravi condizioni, a causa della scarica di pugni ricevuti al volto. Un altro è stato portato al Commissariato di polizia per accertamenti. Tutto è successo poco prima delle 20.30, nel giro di qualche minuto, tra piazza Conchiglia e vicolo Marte, una delle zone più frequentate della città, a due passi dal centro di Civitanova. Due uomini hanno cominciato a discutere, per poi passare ben presto alle mani. Uno dei due, in particolare, avrebbe ricevuto una serie di colpi violenti al volto, che lo avrebbero mandato ko. Una scena di violenza incredibile, avvenuta in mezzo a tante persone che si godevano un aperitivo nella piazzetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scazzottata in piazza Conchiglia. Un ragazzo finisce a Torrette

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