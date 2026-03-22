A Manfredonia, durante la Settimana delle Palme, si preparavano tradizionalmente i dolci pasquali, come le scarielle e i taralli. Questi dolci venivano realizzati nei pomeriggi di quella settimana, mantenendo viva una consuetudine radicata nella cultura locale. La preparazione coinvolgeva le comunità, che dedicavano tempo e cura alla realizzazione di queste specialità dolciarie.

Manfredonia – RICORDO l’usanza nei pomeriggi della Settimana delle Palme: a Manfredonia si preparavano i dolci Pasquali con amore e passione.Si impastava farina con uova e zucchero, si inebriava la casa di tanti odori. I dolci tipici erano: taralli con le uova con tagli circolari, taralli con la glassa bianca, taralli con il vino, i scavtatille casarecci. Ma il vero simbolo era il dolce della tradizione che riportava l’antica storia di una lontana generazione: la famosa Scariella, grande tarallo alle uova con glassa leggera, dette ungeleppete spalmate di confettini colorati e argentati. Ricordo che, per far cuocere i dolci, ci toccava andare al forno della Stazione Campagna, il forno Pane e Pizza del proprietario Castriotta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Scarielle e taralli, i dolci pasquali a Manfredonia (1966)

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