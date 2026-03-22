Reggio Emilia, 22 marzo 2026 – La primavera della Una Hotels inizia con una serata che profuma di gloria. I biancorossi – eccezionalmente con la canotta ‘black edition’ - vincono il derby con la Virtus Bologna davanti al pubblico delle grandi occasioni (4017 spettatori, record stagionale). Lo fanno con una prova di squadra da stropicciarsi gli occhi, confermando che i semi della rinascita piantati durante l’inverno sono quelli giusti. Adesso la truppa di Priftis ha un senso tecnico ineccepibile e, soprattutto, gioca di squadra e da squadra. Con i campioni d’Italia è arrivato l’acuto più bello ed entusiasmante di questo campionato, ma... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scacco alla regina, l’Una Hotels piega la Virtus

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