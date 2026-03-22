Scaccia due ragazzi dal negozio Il padre denuncia | Discriminati lui si difende | Temevo un furto

In una vicenda avvenuta a Pistoia, due ragazzi sono stati scacciati da un negozio e il padre ha denunciato un atto di discriminazione, mentre il responsabile ha spiegato di aver agito per paura di un furto. L’episodio ha suscitato reazioni di indignazione, con alcune persone che lo hanno definito grave e umiliante. La situazione ha portato a riflettere sulla diffusione di comportamenti simili nella società.

Pistoia, 22 marzo 2026 – “Un episodio grave e umiliante. Prendo atto che purtroppo oggi nella società in cui viviamo questa sta diventando la normalità e tutto ciò ci dovrebbe preoccupare molto”. Sono parole amareggiate quelle di Leonardo Fabbri, padre adottivo di due gemelli di etnia khmer, che venerdì scorso, entrati nel negozio di abbigliamento Street 67 di via degli Orafi, sono stati allontanati dal titolare con la motivazione che i due “non gli erano piaciuti”. I due ragazzi, che proprio oggi compiono 18 anni, dopo essere stati invitati ad uscire hanno subito chiamato a casa per raccontare l’accaduto e il padre ha voluto verificare telefonando al negozio, sentendosi confermare tutto dal negoziante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scaccia due ragazzi dal negozio. Il padre denuncia: “Discriminati”, lui si difende: “Temevo un furto” Articoli correlati Roma: tentato furto in un negozio sportivo sulla Tiburtina, due arresti e una denunciaDue donne peruviane arrestate per furto in un negozio di via Tiburtina a Roma, una terza denunciata a piede libero. Leggi anche: Due agenti aggrediti durante un furto in un negozio. L'allarme del Siulp: “Così non si può più andare avanti” Una raccolta di contenuti su Scaccia due ragazzi dal negozio Il... Discussioni sull' argomento Scaccia due ragazzi dal negozio. Il padre denuncia: Discriminati, lui si difende: Temevo un furto; AL TENNIS PARADISE SINNER SCACCIA LE NUBI E SI PRENDE IL TROFEO DI INDIAN WELLS. COBOLLI TRIONFA NEL DOPPIO MISTO; Atletico Torrenova, playoff archiviati. Vis Sezze, che show!. Anche questo è Sicilia Scaccia ragusana facebook Complimenti a Elena Scaccia, Azzurra Iovine, Francesca Foschini e Iacopo Cremonese, laureate e laureato dell'Ateneo che hanno ricevuto il Premio America Giovani La notizia completa: shorturl.at/gLqKN x.com