Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano morti combattendo al parco degli Acquedotti c' è la rivendicazione

Da virgilio.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano “sono morti combattendo”. È la rivendicazione, contenuta in volantini e comunicati dei movimenti anarchici, relativa alle attività dei due trovati morti dopo il crollo del casolare al parco degli Acquedotti di Roma. L’ipotesi è che stessero lavorando alla preparazione di un ordigno artigianale da usare per un attentato nei giorni successivi. Gli investigatori stanno indagando per scoprire l’obiettivo e i possibili complici della coppia. Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano "morti combattendo" La rivendicazione degli anarchici Sede della polizia possibile obiettivo Sara Ardizzone e Alessandro... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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