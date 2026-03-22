Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano morti combattendo al parco degli Acquedotti c' è la rivendicazione

Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano “sono morti combattendo”. È la rivendicazione, contenuta in volantini e comunicati dei movimenti anarchici, relativa alle attività dei due trovati morti dopo il crollo del casolare al parco degli Acquedotti di Roma. L’ipotesi è che stessero lavorando alla preparazione di un ordigno artigianale da usare per un attentato nei giorni successivi. Gli investigatori stanno indagando per scoprire l’obiettivo e i possibili complici della coppia. Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano "morti combattendo" La rivendicazione degli anarchici Sede della polizia possibile obiettivo Sara Ardizzone e Alessandro... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sara Ardizzone

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La morte dei 2 anarchici a #Roma. Le due vittime, #AlessandroMercogliano e la compagna #SaraArdizzone, stavano forse preparando un ordigno artigianale. Proseguono le indagini per individuare eventuali complici facebook

Potrebbero arrivare dalla natura dell'ordigno che stavano costruendo alcune risposte sul tipo di azione che gli anarchici Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, morti ieri nel crollo del casale al parco degli Acquedotti, intendevano mettere in atto. #ANSA x.com