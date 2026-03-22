Santa Lea di Roma vedova | il santo del giorno 22 marzo Quinta Domenica di Quaresima 2026

Il 22 marzo 2026, in occasione della Quinta Domenica di Quaresima, il Martirologio Romano ricorda Santa Lea di Roma, una vedova del IV secolo. La figura di Santa Lea rappresenta un esempio di dedizione e fede tra le prime donne cristiane. La sua vicenda è associata alla vita religiosa e alla testimonianza di fede di quell’epoca. La ricorrenza si concentra sulla sua memoria e sul suo ruolo nella storia cristiana.

Oggi, 22 marzo 2026, Quinta Domenica di Quaresima, il Martirologio Romano ricorda Santa Lea di Roma, vedova del IV secolo, figura sobria e luminosa della prima ascesi femminile cristiana. Nata in ambiente nobiliare, rimase vedova in giovane età. Secondo la tradizione avrebbe potuto risposarsi con un personaggio di alto rango, ma scelse una via diversa: entrò nella comunità di Marcella sull’ Aventino, uno dei cenacoli più vivi del cristianesimo romano tardoantico, dove la Scrittura veniva meditata e condivisa come norma di vita. Alla scuola di san Girolamo, Lea abbracciò uno stile di castità e povertà, dedicandosi alla preghiera e alla carità discreta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Santa Lea di Roma, vedova: il santo del giorno 22 marzo (Quinta Domenica di Quaresima 2026) Articoli correlati San Zaccaria, papa: storia e culto | Santo del giorno 15 marzo (IV Domenica di Quaresima)Oggi, domenica 15 marzo 2026, la Chiesa celebra la IV Domenica di Quaresima (Laetare); la memoria di San Zaccaria, papa è quindi assorbita dalla... Santa Cunegonda, imperatrice e monaca: il santo del giorno 3 marzoNel cammino penitenziale di Quaresima, in questo martedì 3 marzo 2026 (Martedì della Seconda Settimana di Quaresima), la Chiesa ricorda Santa... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Santa Lea di Roma vedova il santo del... Discussioni sull' argomento Santa Lea di Roma, vedova: il santo del giorno 22 marzo (Quinta Domenica di Quaresima 2026); Almanacco | Domenica 22 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco 22 marzo | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; 22 Marzo: oroscopo segno per segno e almanacco. Santa Lea di Roma, vedova: il santo del giorno 22 marzo (Quinta Domenica di Quaresima 2026)Oggi, 22 marzo 2026, Quinta Domenica di Quaresima, il Martirologio Romano ricorda Santa Lea di Roma, vedova del IV secolo, figura sobria e luminosa della prima ascesi femminile cristiana. Nata in ambi ... ilgiorno.it Santo del Giorno; Il 22 marzo si celebra ; Santa Lea di Roma Vedova °•° °•°-*°°•------°•°*°-°•° Santa Lea di Roma. Visse nella capitale nel IV secolo trascorrendo la prima parte dei suoi anni fra gli agi e le ricchezze di una nobile famiglia. - facebook.com facebook