Sannio apprensione per una bambina di 10 anni | smarrita e poi ritrovata sana e salva

Tempo di lettura: < 1 minuto Era scomparsa da Pontelandolfo Antonia Covrig, una bambina di 10 anni. L’allarme era stato lanciato dal Comune di Pontelandolfo attraverso la pagina Facebook ufficiale, con le forze dell’ordine già mobilitate e l’appello ai cittadini a fornire qualsiasi informazione utile. Poche ore dopo, la notizia che tutti attendevano: la bambina è stata ritrovata sana e salva. Il Comune ha ringraziato pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alla diffusione dell’allarme e alla collaborazione nelle ricerche. Un lieto fine per una vicenda che aveva creato forte apprensione nella comunità del Sannio. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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