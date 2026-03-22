San Patrizio da tutto esaurito al Mamy’s pub e all’osteria Maraffa

Martedì sera, il Mamy’s Pub e l’osteria Maraffa a Cesenatico hanno registrato il tutto esaurito durante l’evento dedicato a San Patrizio. Entrambi i locali, situati sul porto canale, hanno accolto un gran numero di clienti che hanno partecipato alla serata speciale. La partecipazione ha superato le aspettative, portando a una grande affluenza nei due punti di ritrovo.

Tutto esaurito a Cesenatico al Mamy’s Pub e all’osteria Maraffa sul porto canale che martedì sera hanno organizzato il St. Patrick’s Day con gruppi musicali per la festa di San Patrizio patrono d’Irlanda. E’ stato festeggiato anche il 21° anno di gemellaggio con il "John Kavanagh" detto "Gravediggers" che è uno dei pub più antichi dell’intera Irlanda e l’unico rimasto alla stessa famiglia nel corso del tempo dal lontano 1833. Il titolare del pub irlandese Ciaran Kavanagh non è potuto arrivare a Cesenatico perchè naturalmente impegnato nel suo locale per la festa di San Patrizio. Ma sarà a Cesenatico per le vacanze estive. Dicono i titolari del Mamy’s pub: "Abbiamo iniziato questa festa 21 anni fa e, ai tempi, in Italia non era conosciuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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