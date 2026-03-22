San Mercuriale sarà il teatro del tradizionale Concerto di Pasqua organizzato dalla Young Musicians European Orchestra. L’evento, che si ripete ogni anno, si terrà nella chiesa e vedrà protagonisti i giovani musicisti europei. La serata prevede esecuzioni di brani classici e moderni, con ingresso aperto al pubblico. L’appuntamento è fissato per la domenica di Pasqua.

Torna anche quest’anno l’ormai tradizionale concerto di Pasqua organizzato dalla Young Musicians European Orchestra. Il teatro d’accezione dell’evento sarà l’abbazia di San Mercuriale e l’appuntamento è per le ore 21 del 31 marzo. In scena salirà una prestigiosa e nuova compagine corale: il Coro Regionale dell’Emilia-Romagna diretto dal maestro Daniele Sconosciuto. La scaletta presenterà alcuni brani corali di grande importanza nella storia della musica, ma di esecuzione poco frequente: il Credo in mi minore di Vivaldi e il Misericordias Domini K 222 di Mozart, preceduti da una composizione celeberrima di Mozart quale il Mottetto ‘Ave Verum Corpus’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Mercuriale ospiterà il Concerto di Pasqua

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