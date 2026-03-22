San Mercuriale ospiterà il Concerto di Pasqua
San Mercuriale sarà il teatro del tradizionale Concerto di Pasqua organizzato dalla Young Musicians European Orchestra. L’evento, che si ripete ogni anno, si terrà nella chiesa e vedrà protagonisti i giovani musicisti europei. La serata prevede esecuzioni di brani classici e moderni, con ingresso aperto al pubblico. L’appuntamento è fissato per la domenica di Pasqua.
Torna anche quest’anno l’ormai tradizionale concerto di Pasqua organizzato dalla Young Musicians European Orchestra. Il teatro d’accezione dell’evento sarà l’abbazia di San Mercuriale e l’appuntamento è per le ore 21 del 31 marzo. In scena salirà una prestigiosa e nuova compagine corale: il Coro Regionale dell’Emilia-Romagna diretto dal maestro Daniele Sconosciuto. La scaletta presenterà alcuni brani corali di grande importanza nella storia della musica, ma di esecuzione poco frequente: il Credo in mi minore di Vivaldi e il Misericordias Domini K 222 di Mozart, preceduti da una composizione celeberrima di Mozart quale il Mottetto ‘Ave Verum Corpus’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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