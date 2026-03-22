San Francesco uno spettacolo sul Cantico

Alle 17 nella Chiesa dei Cappuccini di Fermo si terrà uno spettacolo teatrale intitolato “San Francesco tra noi”. La rappresentazione è una narrazione sul Cantico e coinvolge il pubblico in un approfondimento sulla figura e le parole del santo. L’evento è organizzato per offrire un momento di riflessione attraverso la messa in scena di un testo dedicato a San Francesco.

Oggi alle 17, nella Chiesa dei Cappuccini di Fermo verrà proposta la narrazione teatrale dal titolo ’ San Francesco tra noi ’. Il testo, scritto da Adolfo Leoni, verrà interpretato da quattro voci narranti: Barbara Martella, Adolfo Leoni, Andrea Monteriù, Paolo Rossi. L’accompagnamento musicale è stato affidato alla Corale ’Fra Marcellino da Capradosso’ diretta dal Maestro Stefano Corsi. L’iniziativa, che è stata presa dalla Biblioteca Centrale Frati Cappuccini delle Marche-Fermo che, a partire da quest’anno, proporrà una serie di iniziative riguardanti gli ottocento anni dalla morte di san Francesco e dalla stesura del Cantico delle Creature. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Francesco, uno spettacolo sul Cantico Articoli correlati Angelo Branduardi in tour con “Il Cantico”, dedicato a San Francesco d’AssisiBOLOGNA – In occasione degli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature, lo scorso anno Angelo Branduardi ha avviato il progetto e tour “Il... Angelo Branduardi: ’Il Cantico’ con le parole di San FrancescoFarà tappa anche al teatro Duse il progetto di Angelo Branduardi nato in occasione degli 800 anni dalla stesura del ’Cantico delle Creature’ di San... San Francesco d’Assisi | Wevius a La piattaforma di recensioni sulle scuole Tutti gli aggiornamenti su San Francesco Temi più discussi: San Francesco, uno spettacolo sul Cantico; Fra’ – San Francesco, la superstar del Medioevo: il racconto teatrale di un carisma senza tempo; San Francesco 2026: lo spettacolo di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi; Fra’ – San Francesco: la superstar del Medioevo pronta a conquistare il Vittorio Emanuele dal 20 al 22 marzo 2026. San Francesco con Moscato e TeneriniOggi alle 17, nella sede de ’La Farfalla’ (Villa Elena Maria, via Cimabue, 115), andrà in scena ’San ... msn.com L’emozione del Cantico: uno spettacolo tra musica e teatro su San FrancescoGROSSETO – domenica 22 marzo alle 17, presso la sede de La farfalla, ci sarà lo spettacolo San Francesco – il […] ... ilgiunco.net SAN FRANCESCO D'ASSISI. Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco · Su questo colle. h ’ , ; : - facebook.com facebook La pecora non esiste in natura: Tozzi e San Francesco contro l'illusione del dominio x.com