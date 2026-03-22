Oggi alle 17, nella sede de ’La Farfalla’ a Villa Elena Maria, si terrà un evento con la partecipazione di San Francesco, accompagnato dai vini Moscato e Tenerini. L’iniziativa si svolge presso via Cimabue 115 e coinvolge i presenti in un appuntamento dedicato a questa figura e alle degustazioni di vini. L'evento è aperto al pubblico e prevede interventi e momenti di confronto.

Oggi alle 17, nella sede de ’La Farfalla’ (Villa Elena Maria, via Cimabue, 115), andrà in scena ’San Francesco - Il Cantico’ spettacolo di Teatro-Canzone su Francesco d’Assisi e il suo ’ Cantico delle creature ’, con le canzoni che Angelo Branduardi compose per l’album ’L’infinitamente piccolo’ e quelle che il regista Franco Zeffirelli fece realizzare da Riz Ortolani e Claudio Baglioni per il suo film ’Fratello sole, sorella luna’. Sul palco ci saranno Giacomo Moscato (attore e regista) e Paolo Tenerini (cantante e musicista). Lo spettacolo è esaurito. Nell’800° anniversario della morte di San Francesco, questo spettacolo ripercorre la vita... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Francesco con Moscato e Tenerini

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