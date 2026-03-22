All'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, l'uso di intelligenza artificiale e tecnologie 3D ha permesso di salvare 120 vite e di ridurre gli sprechi. Questi strumenti vengono impiegati nel trattamento degli aneurismi cerebrali, migliorando la precisione degli interventi e ottimizzando le risorse utilizzate. La loro applicazione rappresenta un passo avanti nell’ambito delle tecniche mediche adottate dall’ospedale.

L’innovazione tecnologica sta ridefinendo la cura degli aneurismi cerebrali presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Enrico Pampana, responsabile della Uosd di Neuroradiologia, ha confermato che l’integrazione stabile dell’intelligenza artificiale e della stampa 3D è avvenuta a maggio 2025. Questa regione ospedaliera si distingue per essere stata la prima nel Lazio e la seconda in Italia ad adottare stabilmente tale sistema. Finora sono stati trattati oltre 120 casi di aneurisma cerebrale utilizzando questa tecnologia avanzata. Dati economici e sicurezza del paziente. L’analisi dei dati raccolti mostra un impatto economico tangibile sulla gestione delle risorse sanitarie regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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