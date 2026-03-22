L’Avellino ha cambiato marcia con l’arrivo in panchina di Davide Ballardini. Tre vittorie consecutive contro Padova Entella e Sudtirol, quest’ultima per 3-2 nel turno infrasettimanale, hanno messo in sicurezza la classifica, con i playoff ora più vicini dei playout. La stessa cosa non è successa alla Sampdoria dall’arrivo di Attilio Lombardo. Quando è stato incaricato di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sampdoria-Avellino (domenica 22 marzo 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici

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