Samb a Terni il pari della svolta Boscaglia | Il punto è meritato

La squadra di San Benedetto ha ottenuto un pareggio a Terni, risultato che potrebbe cambiare l’andamento della stagione. L’allenatore ha commentato che il punto è meritato, sottolineando l’impegno della squadra durante la partita. La partita si è conclusa con un risultato di parità, lasciando aperte diverse possibilità per le prossime gare. La squadra si prepara ora alle sfide successive con più fiducia.

SAN BENEDETTO Il pareggio di Terni potrebbe rappresentare la svolta della stagione per la Samb. Certo, Eusepi e compagni si sono sempre espressi meglio in trasferta che al Riviera, ma il fatto di avere rimontato lo svantaggio contro una squadra che seppure in difficoltà, ha un organico nettamente superiore a quello rossoblù, sta ad indicare che l’undici di Boscaglia può giocarsela fino alla fine. Un match disputato a viso aperto, soffrendo all’inizio ma poi ribattendo colpo su colpo alle "fere". "Nel primo tempo – analizza Boscaglia – è stata molto brava la Ternana, squadra di qualità e di gamba, mentre noi abbiamo commesso degli errori avendo problemi con i loro esterni alti e le mezzali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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