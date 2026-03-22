Salvini saluta la vedova di Bossi scatta la contestazione | Traditore è il bacio di Giuda Lui tira dritto | Con te tutto è iniziato mai mulà! – Il video

All’inizio e alla fine dei funerali di Umberto Bossi, il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è stato bersaglio di dure contestazioni. Al termine della cerimonia, mentre salutava con un bacio la vedova Manuela Marrone, dal sagrato della chiesa si sono levate urla di «traditore» e «è il bacio di Giuda». La sua presenza ha contribuito a innescare diversi momenti di tensione alla cerimonia. Già al suo arrivo, infatti, non erano mancati segnali di dissenso, soprattutto da parte di alcuni militanti del Partito Popolare per il Nord, nato dalla fuoriuscita di esponenti storici della Lega e promosso da Roberto Castelli con l’appoggio dello stesso Bossi. 🔗 Leggi su Open.online

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