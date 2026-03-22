Salvezza in gioco | Sammaurese sfida il Notaresco

Oggi la Sammaurese di Mauro Antonioli sfida il Notaresco allo stadio Vincenzo Savini in una partita fondamentale per la lotta alla salvezza. La squadra ospite cerca di conquistare punti utili per migliorare la propria posizione in classifica, mentre il team di casa punta a ottenere una vittoria che possa rafforzare le proprie possibilità di restare in categoria.

La Sammaurese di Mauro Antonioli affronta oggi il Notaresco allo stadio Vincenzo Savini in una sfida decisiva per mantenere viva la speranza di salvezza. La partita, fissata alle 14.30 sotto la direzione di Ibrahim Rashed, vede gli abruzzesi a quota quarantuno punti e con l’obiettivo di raggiungere i playoff distanti cinque punti. In questo contesto, ogni risultato conta più che mai per entrambe le formazioni, ma per i giallorossi vige un imperativo assoluto: vincere è l’unica via per non chiudere definitivamente le porte della serie D. Il Notaresco, pur non avendo ancora la salvezza matematica, non può essere considerato un avversario rilassato o senza obiettivi, dato che la rimonta verso la zona playoff resta teoricamente possibile nelle sette giornate rimanenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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